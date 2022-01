Sciacca, mostra dedicata alla Madonna del soccorso nella chiesa Madre

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

La festa della Madonna del Soccorso, a Sciacca, si arricchisce con una mostra dedicata agli oggetti e ai reliquiari che testimoniano decenni di fede e devozione.

Le restrizioni imposte dal Covid non permettono la tradizionale processione del simulacro e quindi saranno i fedeli a fare il pellegrinaggio in chiesa Madre concludendolo con la visita agli ex voto della Madonna.

E così ii locali attigui alla chiesa Madre ospitano un vero e proprio museo di arte sacra. L’allestimento, sviluppato su tre livelli, concentra l’attenzione sull’identità storica e sulla devozione popolare dei saccensi nei confronti della Madonna del Soccorso. Si possono ammirare suppellettili liturgiche, ostensori e reliquiari provenienti anche dalle chiese di San Vito e Santa Caterina. Nel percorso figurano anche alcuni dipinti tra cui le tele realizzate dal pittore saccense Mariano Rossi. In occasione dei giorni della festa di febbraio l'attenzione particolare è rivolta gli ex voto: le tavolette di legno dipinto e gioielli in oro, argento e corallo, che impreziosiscono la statua della Madonna durante la processione.

La chiesa Madre di Sciacca, che fa parte della rete del Mudia - Museo diocesano, resterà aperta dal 28 gennaio al 2 febbraio dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e nei pomeriggi dalle ore 16,00 alle ore 19,00.