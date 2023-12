Movimento dei poliziotti democratici e riformisti: incontro con il questore Palumbo

La segreteria provinciale di M.P., composta dai segretari provinciali Maurizio Volpe, Calogero Tiranno, Antonino Amata, Davide Lo Vetere, Cristina Zaccone e Giuseppe Lalomia, unitamente al segretario provinciale F.S.P.

Nicodemo Eustorgio, guidata dal responsabile di Federazione e segretario generale Provinciale Alfonso Imbrò, hanno incontrato il neo questore di Agrigento Tommaso Palumbo.

Un incontro cordiale ma soprattutto denso di contenuti: dall’apertura del nuovo commissariato a Lampedusa alle necessità presso le specialità di polizia - Ferroviaria, Stradale e Postale - ai Commissariati dislocati sul territorio come quelli di Porto Empedocle, Sciacca, Licata, Palma di Montechiaro e Canicattì.

“Uffici - si legge in una nota - che hanno estremamente bisogno di particolare attenzione e per i quali è stata esposta una prima analisi trovando, tra l'altro, l'interlocutore non solo disponibile ma già consapevole delle tematiche che da qui a breve lo vedranno impegnato al nostro interno quale massimo responsabile della direzione e del coordinamento tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, oltre che dell'impiego complessivo delle forze di polizia a sua disposizione”.

Al questore è stata consegnata simbolicamente la tessera del Movimento dei poliziotti democratici e riformisti raffigurante il tempio e la volante di Agrigento elaborata dalla segreteria nazionale che dal 15 di dicembre verrà distribuita in tutta Italia, in onore del recente riconoscimento che la vedrà Capitale della cultura 2025.