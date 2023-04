Movida sicura, il piano funziona: forze dell'ordine nel centro storico e multe agli automobilisti indisciplinati

Polizia e carabinieri a piedi fra via Atenea e via Pirandello e vigili urbani in giro con le auto. Il piano per la movida sicura del sabato sera ha funzionato: la presenza delle forze dell'ordine, discreta fra i locali e nelle vie affollate del centro storico come deterrente per risse e disordini, è stata sufficiente per impedire quanto accaduto ripetutamente nelle scorse settimane.

I locali e le vie del centro, anche ieri fino a tarda notte, erano molto affollati e la presenza discreta degli uomini delle forze dell'ordine in divisa a passeggiare avanti e indietro ha consentito di trascorrere un sabato sera tranquillo.

E' andata male, invece, a molti automobilisti indisciplinati che hanno lasciato l'auto in divieto e, al ritorno, hanno trovato la multa sul parabrezza. Su questo fronte, come già avviene da alcune settimane, ha operato la polizia municipale che, con le auto e a piedi, ha effettuato alcuni giri attorno alle piazza del centro per sanzionare le vetture posteggiate in zone non consentite.