Movida violenta e chiusura anticipata dei locali, il Municipio pronto a resistere nel giudizio dinanzi al Tar

Il Comune non sembra essere intenzionato a fare nessun passo indietro. Gli orari di somministrazione delle bevande alcoliche e di chiusura dei locali della movida quelli resteranno - così come disposto dall'ordinanza sindacale - fino a fine aprile. Lo si evince dal fatto che da palazzo dei Giganti è stato nominato - per costituirsi e resistere in giudizio - l'avvocato Rita Salvago, funzionario specialista del primo settore.

Null'altro però il Municipio poteva fare, anche perché "i ricorrenti hanno chiesto, in conseguenza del danno subito quale lucro cessante, la condanna del Comune al risarcimento da liquidarsi in via equitativa". Ecco dunque che la nomina del legale di palazzo dei Giganti serve a chiedere "il rigetto della domanda attrice".

I titolari dei locali della movida, tanto quelli del centro che quelli di San Leone, a metà novembre, avevano già annunciato d'aver fatto ricorso - impugnando l'ordinanza del sindaco Franco Micciché - al Tar Sicilia.

Fra gli oppositori dell'ordinanza “anti movida” non ci sono solo i titolari e i gestori di pub e chioschi, ma anche i loro fornitori e i dj. Tutti, a vario titolo, protestano contro i disagi dalle misure adottate dal Comune. E, nel caso di una decisione dei giudici amministrativi a loro favorevole, si dicono pronti ad avviare una causa contro palazzo dei Giganti per il risarcimento degli eventuali danni economici subiti.

L'ordinanza è stata firmata, all'inizio di novembre, dal sindaco, "per prevenire situazioni di aggregazione serale e notturne e conseguente disturbo alla quiete pubblica".