Movida senza autorizzazioni nel centro storico? L’affondo del Codacons: “Nessuno controlla”

Il Codacons chiede lumi su alcune manifestazioni che si sarebbero svolte senza le necessarie autorizzazioni nel cuore del centro storico di Agrigento, in via Vallicaldi.

“Chiediamo notizie - ha dichiarato il responsabile regionale dell’associazione che tutela i diritti dei consumatori, Peppe Di Rosa - sul rispetto delle leggi vigenti in materia di pubblici spettacoli e riqualificazione urbana.? Ad Agrigento il mancato controllo del territorio è tornato a produrre i suoi frutti e la legge viene calpestata da chi occupa le stanze dei bottoni e da chi dovrebbe vigilare sul territorio e fare rispettare le regole”.

Di Rosa ha anche fatto riferimento, come prova documentale, ad alcune foto e “stories” pubblicate sui social che testimoniano lo svolgimento delle manifestazioni. “Si torna - dice - ad organizzare spettacoli, riunioni, convegni, serate di musica in zone assolutamente pericolanti e presumibilmente senza nessuna licenza. In via Vallicaldi si è modificato anche l’assetto urbanistico della zona senza nessun permesso degli uffici preposti, organizzando feste con tanto di cartelloni, serate di musica presumibilmente senza nessun permesso da parte della commissione pubblici spettacoli, senza licenza della Questura, senza pagare nessun diritto alla Siae. Addirittura si somministrano bevande (anche alcoliche) e cibo senza avere le dovute licenze. Tutto questo senza nessuna attività di controllo del territorio”.