Stragi del sabato sera, la polizia in campo per la prevenzione: 7 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza

L’ultimo weekend nei luoghi della movida è stato particolarmente intenso per gli agenti della polizia di Stato coordinati dal vice questore Andrea Morreale. La Questura di Agrigento ha infatti rafforzato i controlli per prevenire le stragi del sabato sera mettendo in campo tutte le proprie risorse. Nei vari posti di blocco effettuati nella località balneare di San Leone e anche a Canicattì sono state denunciate 7 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica. Si tratta di 2 uomini di 28 e 49 di Castrofilippo trovati con valori 2 volte superiori al limite consentito dalla legge. Ed ancora una donna agrigentina di 35 anni con un valore 3 volte oltre il limite ed altri 4 uomini di 17, 19, 24 e 42 anni con valori di poco superiori al limite fissato dalla legge in materia.

Durante i servizi di controllo sono state inoltre accertate 34 infrazioni con il ritiro di 3 patenti e 4 carte di circolazione. E’ stato anche sequestrato un veicolo e sono stati decurtati complessivamente 105 punti dalle patenti di guida.