Movida e assembramenti, scattano i controlli in pieno centro

Movida a rischio e assembramenti in pieno centro città. E’ stato un week end di controlli per le forze dell’ordine. Secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna de La Sicilia, nel centro storico della città sono diversi i titolari di locali che rischiano pesanti sanzioni.

Controlli mirati, interventi e tanto altro: tutto per garantire la sicurezza, evitando gli assembramenti. Non solo locali balneari al setaccio, ma anche pub del salotto buono cittadino. Le forze dell’ordine avrebbero relazionato tutto ed i provvedimenti, quasi certamente, non tarderanno ad arrivare.