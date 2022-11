L’ordinanza sulla movida violenta è scaduta, il sindaco: “Presto incontrerò il prefetto per valutare nuove idee”

E’ stato un esperimento e, come tale, ha avuto vita breve. Da domani, 3 novembre, si torna alla normalità e i locali notturni non dovranno più chiudere all’una. Almeno fino a quando non ci sarà una nuova ordinanza che, in ogni caso, da quello che trapela da Palazzo dei Giganti, non sarà uguale alla precedente. Per il momento, dunque, si rimane aperti fino alle 3.

“Ho un paio di idee che potrebbero essere efficaci e mettere tutti d’accordo - ha detto il sindaco Franco Micciché - ma prima voglio discuterne con il prefetto”. Nessun dettaglio, dunque, su ciò che sarà il futuro della regolamentazione della movida nella città dei templi. Ma qualcosa di nuovo, magari con opportune modifiche sulla scorta dei risultati ottenuti in fase sperimentale e soprattutto tenendo presente le difficoltà e le necessità dei gestori dei locali, dovrebbe venir fuori senza attendere più di tanto.

“Il dispiegamento di forze dell’ordine - ha aggiunto l’assessore Picarella - ha prodotto risultati importanti. E questo dimostra quanto sia fondamentale la presenza sul territorio di chi ha il compito di far rispettare le regole e di punire i responsabili di atti d’inciviltà e violenza. Tutto questo a prescindere dagli orari di chiusura dei locali precedentemente imposti”. Come dire che sono i controlli e le sanzioni a fare la differenza e non la limitazione delle attività all’interno o nelle zone adiacenti ai locali notturni.

I titolari delle attività, tra l’altro, nei giorni scorsi avevano costituito un comitato chiedendo al sindaco e al prefetto di essere coinvolti ed interpellati nel momento in cui si metterà mano ad eventuali nuove ordinanze. Non una sorta d’imposizione, la loro, ma semplicemente una richiesta di collaborazione per trovare soluzioni utili che possano soddisfare tutte le parti coinvolte. Renderli partecipi vuol dire anche aiutarli a programmare meglio eventi e attività a breve scadenza, evitando così che subiscano passivamente l’arrivo di nuove ordinanze “a sorpresa”, leggendone i contenuti solo quando le testate giornalistiche ne hanno dato notizia e quindi sono ormai pronte ad entrare in vigore. Se così fosse, per chi lavora nel cosiddetta “nightlife”, ancora una volta non ci sarebbe alcuna difesa.