Locali notturni vuoti in centro ma a San Leone fioriscono le bancarelle abusive, il Codacons: “La legge non è uguale per tutti”

“La legge è uguale per tutti? Ad Agrigento non sembra essere così”: esordisce in questo modo Peppe Di Rosa, responsabile regionale dei Codacons, in riferimento al weekend appena trascorso nella città dei templi. “Schieramento di forze armate e movida sgombera - aggiunge - con locali vuoti e giovani che in osservanza della nuova ordinanza del sindaco hanno preferito altri lidi. Con varie restrizioni si sta distruggendo l’unica economia che stava aiutando tanti giovani a non emigrare. E come contraltare assistiamo al fiorire incontrollato, a San Leone, di bancarelle abusive che riempiono il lungomare e che vendono merce contraffatta in barba a tutte le leggi dello Stato.

Adesso una fetta di popolazione si scatenerà contro di noi che abbiamo il coraggio di denunciare tutto questo, ma di fatto, in Italia, e Agrigento non fa eccezione, oggi si perseguitano i commercianti in regola e si agevola il commercio abusivo di merce contraffatta, droga ed alcolici (tutti sanno e nessuno fa nulla).

Come mai non si sono mai trovate le forze armate per sconfiggere il commercio abusivo ed oggi il comitato per la sicurezza si riunisce una volta la settimana per “sconfiggere” la movida e non chi di fatto spaccia di tutto durante le ore di divertimento?

Come mai per la movida non si è preferito ‘organizzare’ (cominciando a perseguire gli spacciatori e a mettere a sistema i bagni pubblici) ed invece si è passati alle maniere forti contro i locali? Come mai stessa sorte non viene riservata al mercato di merce contraffatta di San leone o a ciò che abbiamo già denunciato in riferimento ad alcune infiltrazioni nei mercati comunali? Nonostante tutto, continuiamo a confidare negli organi dello Stato”.