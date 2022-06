Movida, ritorno alla normalità…e all’inciviltà: ecco come si presenta il porticciolo turistico alle prime luci del mattino

Cumuli di bicchieri di plastica, lattine e bottiglie di vetro sulla banchina del porticciolo turistico, uno dei fiori all’occhiello - o almeno così dovrebbe essere - del lido balneare di San Leone. Uno spettacolo davvero poco edificante che ricorda, con estrema amarezza, come la movida sia tornata alla normalità, a “pieno regime” se così si può dire.

Ma normalit, in questo caso, è sinonimo di inciviltà: il porticciolo, dopo una notte di divertimento, si presentava, alle prime luci del mattino, in maniera davvero indecorosa.

A denunciarlo sui social, con tanto di foto, è stato il presidente dell’Ordine degli ingegneri Achille Furioso: “Ragazzi, così non va”, ha scritto. “Va bene divertirsi, ve bene bere, va bene socializzare, specie adesso che ci stiamo riappropriando della nostra normalità, ma questo squallore (per non usare altri termini che potrebbero offendere i nostalgici dell’Accademia della Crusca), è troppo. I nostri giovani devono essere educati meglio. Non possiamo presentarci così la domenica mattina nel salotto buono della città al mare. Poi parleremo anche del fallimento del sistema di raccolta dei rifiuti e delle possibili responsabilità. E anche della opportunità e necessità dei gestori dei locali notturni di organizzarsi meglio per prevenire questo scempio”.

Insomma, quando ancora il 21 giugno che, almeno secondo il calendario segna l’inizio della stagione estiva, la situazione è già sfuggita di mano e la voglia di tornare a vivere la notte come si faceva prima della pandemia ha dato libero sfogo, purtroppo, all’assoluta mancanza di rispetto per il bene comune.