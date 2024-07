Movida, feste ed eventi: ambulanza della Croce Rossa in via Atenea

Sarà un punto di primo approccio sanitario. Dopo la convenzione stipulata fra Croce rossa italiana e il gruppo volontari comunali di protezione civile, che ha la sede al piano terra dei Filippini, in via Atenea, all'altezza del collegio, arriva - si spera per sempre - un'ambulanza della Croce rossa. Lo stallo di sosta riservato, dopo la richiesta di Attilio Sciara che è il funzionario responsabile della protezione civile del Comune di Agrigento, è stato già previsto: sarà all'altezza del civico 333.

L'ambulanza farà dunque pianta stabile e potrà tornare utile a seconda delle esigenze-urgenze, in occasione dei festeggiamenti in onore San Calogero, per il venerdì Santo, per la movida del weekend e ogni qualvolta vi sarà bisogno. La presenza e gli orari saranno dunque contingenti, ossia sulla base appunto delle esigenze.

