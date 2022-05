Movida e divieti, il sindaco modifica l’ordinanza: si chiude alle 3 ma la musica deve cessare due ore prima

“Abbiamo valutato le richieste avanzate dai gestori delle attività commerciali e deciso di venire loro incontro. Facciamo appello, però, al buonsenso di tutti affinché momenti di svago e di allegria non si trasformino in tragedia così come, purtroppo, è già successo”. Con queste parole il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo emana una nuova ordinanza che regolamenta la movida notturna a Canicattì e che rimarrà in vigore fino al 31 ottobre.

I locali potranno rimanere aperti fino alle 3 ma bisognerà staccare la musica già all’una. C’è anche il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui uso improprio possa minacciare l’incolumità personale, anche dispensate dai distributori automatici. E’ consentita la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande di ogni tipo in contenitori di vetro solo se il consumo avviene all’interno dei locali e nelle aree esterne di pertinenza delle attività, legittimamente autorizzate all’occupazione del suolo pubblico.