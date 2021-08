Movida di Ferragosto, i locali rispettano alla lettera l'ordinanza del sindaco: alle 2 tutto chiuso

In alcuni casi la musica è stata interrotta con mezz'ora di anticipo, consentendo così il deflusso del pubblico rientrando perfettamente nei tempi. Un locale, per prudenza, ha addirittura deciso di non aprire

Per due serate consecutive i locali in spiaggia, a San Leone, non hanno fatto le ore piccole: le luci e la musica si sono spente con largo anticipo, rispettando alla lettera l’ordinanza del sindaco, Franco Miccichè, che imponeva l’immediata cessazione di tutte le attività d’intrattenimento musicale entro le 2 della notte.

La notte del 14 agosto, in particolare, c’è stato addirittura un chiosco sulla spiaggia che ha preferito rimanere chiuso per evitare che si creassero assembramenti difficili da gestire proprio per la natura stessa della serata: la notte di Ferragosto, infatti, è inevitabile che nella zona balneare si riversino migliaia di persone. E per questo si è deciso di essere particolarmente prudenti e di rinunciare, almeno per una sera, all'apertura.

In altri casi, invece, i locali hanno aperto anticipando di mezz’ora lo “stop” alla musica. In questo modo, infatti, interrompendo la diffusione sonora all’1.30, è stato possibile assicurare il deflusso del pubblico verso l’esterno ed avere così tutti gli spazi interni già vuoti alle 2 in punto.

Stesso copione la sera del 15 agosto, quando ancora valevano le medesime restrizioni.

In molti, però, sui social hanno denunciato episodi di inciviltà e soprattutto di trasgressione alle regole parlando anche di scarsi controlli sulle spiagge libere durante la notte.

In particolare, nonostante il divieto assoluto di fare musica con strumenti individuali sulla spiaggia, come ad esempio i classici diffusori bluetooth, alcuni avrebbero comunque allestito delle piccole festicciole abusive sull’arenile al buio.

Per non parlare dei rifiuti che sono stati trovati il giorno dopo dai primi bagnanti che hanno raggiunto la spiaggia di prima mattina.