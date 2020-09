Centro città: nottata di controlli, dieci multe per mancanza di mascherina

Movida fuori controllo e mancato rispetto delle misure anti-Covid, disposti controlli straordinari in via Atenea e nelle zone limitrofe, dieci persone sanzionate per mancato possesso della mascherina.

Su impulso del prefetto di Agrigento, il questore ha infatti disposto delle azioni mirate sul territorio al fine di "coniugare la libertà di circolazione e di svago con il rispetto delle norme sulla civile convivenza", dice una nota.

La notte scorsa il personale della divisione Polizia amministrativa e sociale e della squadra Volanti, in particolare, ha pattugliato il "salotto cittadino" per scongiurare il ripetersi di gesti violenti o illegali, come il consumo di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli, sono state identificate 87 persone ed è stato denunciato un cittadino tunisino pluripregiudicato per violazione del "daspo urbano" nei luoghi del centro città. Sanzionato e sottoposto a provvedimento di allontanamento un altro cittadino tunisino, per atti contrari alla pubblica decenza.