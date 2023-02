Movida e automobilisti indisciplinati: raffica di multe e vetture rimosse col carro attrezzi

Vigili urbani in azione il sabato sera per sanzionare gli automobilisti indisciplinati: decine di multe sono state lasciate sul parabrezza delle vetture posteggiate sui marciapiedi, in doppia fila, in divieto o, in alcuni casi, al centro della strada in prossimità degli incroci.

Un altro sabato sera di grande disordine nel centro storico di Agrigento con la via Atenea e le strade limitrofe invase da gente e la polizia municipale intenta a elevare multe a chi ha parcheggiato al di fuori degli spazi consentiti.

Alcune auto, posteggiate sui marciapiedi di fronte a piazzetta San Calogero, sono state rimosse con il carro attrezzi.