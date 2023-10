"La disabilità esiste solo negli occhi di chi vuole vederla": l'esempio concreto da Agrigento arriva a Mascalucia

La disabilità nasce nel momento in cui si sussurra che esista o negli occhi di chi vuole vederla tale. Non è uno slogan, ma un concreto modus vivendi quello che l'associazione agrigentina MotorLife ha portato, stamani, a Mascalucia. La mototerapia, con "Accendi i motori della solidarietà", è arrivata anche all'istituto comprensivo "Concetto Marchesi". Ed è stato possibile grazie ai ragazzi dell'associazione agrigentina MotoLife e all'amministrazione comunale di Mascalucia.

Sport, cultura e solidarietà hanno tradizionalmente composto il progetto di inclusione.

Il presidente di MotorLife, Rosario Farruggia, e gli altri "super eroi" (perché così vengono visti da bambini, ma non solo, in difficoltà) hanno raccontato la loro storia, i chilometri percorsi lungo la penisola. "L'impossibile nasce solo negli occhi di chi vuole vederlo": a portare la testimonianza di vita è stata Nadia Lauricella, la ventottenne influencer di Racalmuto che, da anni, dimostra, grazie a caparbietà e volontà di ferro, che nessuno ha dei limiti perché si può sempre trovare il coraggio e lo forza per superare ogni difficoltà.

Che l'impossibile non esiste, anche a Mascalucia, è stato dimostrato da Rosario che è riuscito, grazie alla mototerapia, a superare ogni tipo di diffidenza e a far toccare le stelle - facendo recuperare sorrisi e voglia di vivere - a bambini e ragazzi che hanno partecipato all'iniziativa svoltasi nella scuola "Concetto Marchesi". "Ringrazio i ragazzi speciali dell'Oasi della crescita, i loro educatori e genitori per aver aderito all'evento perché solo includendo amore e forza si dimostra, concretamente e non a parole, che la disabilità non esiste - ha detto Rosario Farruggia - . Grazie all'amministrazione tutta per aver sposato l'iniziativa, dal sindaco Vincenzo Magra, all'assessore Damiano Marchese che senza remore ha subito sposato il progetto 'Accendi i motori della solidarietà'". L'associazione agrigentina MotorLife è composta oltre che dal suo presidente Rosario Farruggia e dal vice Nadia Lauricella, anche da Enzo Terrana, Rosalinda Licata e Ilaria Butera.