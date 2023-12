In moto tra le corsie d'ospedale per portare un sorriso ai più piccoli: MotoLife

Mattinata di svago e di gioia oggi all'ospedale dei bambini di Palermo. Tra le corsie, infatti, hanno fatto la loro comparsa le moto da cross dell'associazione "MotorLife", che nel capoluogo sicliano hanno portato il loro progetto "CrossHospital" di mototerapia.

Una iniziativa che viene svolta ormai da tempo e che pochi giorni fa era approdata per la prima volta in Calabria in un ospedale di Crotone.

Oggi, invece, Rosario Farruggia e il suo staff, insieme all'influencer Nadia Lauricella, sono tornati all'ospedale palermitano in un tour siciliano che li porterà giovedì 21 al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e sabato 23 all'ospedale "San Marco" di Catania.