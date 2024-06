Inseguito e bloccato dai carabinieri li aggredisce con calci e pugni: arrestato

Non si ferma all'Alt dei carabinieri lungo via Architetto Licata. Inseguito e bloccato, anziché tentare - anche se non sarebbe servito a nulla - di spiegare e giustificarsi, si è scagliato contro i militari dell'Arma con calci e pugni. È stato il caos, per alcuni minuti, a Licata dove il ventunenne è stato arrestato e posto, su disposizione del sostituto procuratore di turno, ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Il giovane, durante la perquisizione, fatta dopo che è stato bloccato, è stato trovato in possesso di un coltellaccio, che è stato naturalmente sequestrato.

Avrebbe dovuto essere forse un ordinario controllo del territorio, quello dei carabinieri. Un controllo fatto ad un giovanissimo in sella a una motocicletta. In realtà è stato appunto il caos e i militari dell'Arma, ancora una volta, hanno rischiato grosso.

Dopo che il licatese non si è fermato in via Architetto Licata ed è stato inseguito, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Non si aspettavano, naturalmente, di venire aggrediti con calci e pugni. Il ventunenne è stato arrestato per le ipotesi di reato di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.