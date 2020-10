Motocicletta a fuoco nel cuore della notte, aperta un'inchiesta

Brucia la motocicletta di un canicattinese. E' accaduto nel cuore della notte in via Tenente Rao, nei pressi del più noto viale Regina Margherita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i poliziotti del locale commissariato. Erano le 3,20 circa quando, alla sala operativa, risuonava l'allarme.E in via Tenente Rao, i pompieri sono rimasti al lavoro per poco più di una mezzoretta: fino alle 4,08.

Le cause dell'incendio non sono risultate essere immediatamente chiare. Gli investigatori parlano infatti di "cause ancora in corso d'accertamento". E' certo però che accando alla motocicletta non sono state trovate bottiglie o taniche sospette, né tanto meno oggetti che potevano far pensare ad eventuali inneschi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spetterà all'attività investigativa, già avviata stanotte, stabilire cosa abbia innescato la scintilla iniziale.