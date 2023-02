Motocicletta sequestrata in giro per la città: denunciato 32enne

Omessa custodia di mezzi e violazione degli adempimenti disposti dall'autorità. Un trentaduenne agrigentino è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica dai poliziotti della sezione Volanti. Gli agenti, durante un controllo in centro, hanno fermato una motocicletta che è risultata essere sotto sequestro.

Nei mesi precedenti, era stato accertato - visto che il mezzo è incappato in un altro controllo - che era senza assicurazione. Venne quindi sequestrato e affidato al proprietario. Anziché stare rinchiuso in un garage, il motociclo è stato, appunto, trovato in giro. A carico del trentaduenne è scattata dunque la denuncia alla Procura della Repubblica.