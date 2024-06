Paura in mare, prende fuoco una moto d'acqua: salvi gli occupanti

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi nel mare antistante Realmonte, in località lido Rossello. Una moto d'acqua, per cause non ancora accertate, ha infatti preso fuoco mentre si trovava a largo.

Gli occupanti sono riusciti a gettarsi in acqua prima che divampasse il rogo. Sul posto si è recata una motovedetta della capitaneria di porto di Porto Empedocle che ha provvreduto a spegnere le fiamme e prestare i soccorsi, anche se non vi sono stati feriti.