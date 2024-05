Incidente sulla Fondovalle: moto contro guardrail, muore trentaseienne

Incidente mortale sulla statale 626 Palermo-Sciacca, la cosiddetta Fondovalle, nei pressi del bivio per Santa Margherita Belice. La vittima è un uomo di 36 anni di Sciacca che viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata.

L’uomo viaggiava solo in sella alla sua moto quando ha perso il controllo finendo con violenza contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e il personale del 118 ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare.