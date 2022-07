Moto d'acqua sfrecciano pericolosamente tra i bagnanti, l'indignazione: "Mancano i controlli"

Moto d'acqua sfrecciano pericolosamente tra i bagnanti. Accade, anche quest'anno, in gran parte delle acque agrigentine: San Leone, Siculiana Marina, Giallonardo e Marina di Palma. Specialmente durante i week end quando le spiagge sono super affollate. E i bagnanti, di fatto, non possono far altro che assistere con stupore alle loro pericolose evoluzioni.

"Ma quello che si vede a Licata, e in particolare nella zona di Mollarella, ha dell'incredibile - scrive Claudio Lombardo di MareAmico che condivide le immagini inviate dai frequentatori del lido all'associazione "A testa alta", esasperati da questa situazione ed indignati per i mancati controlli - .