La Tao Turismo compra l'ex Motel Agip: pagato un milione di euro

L’offerta è stata di un milione e 5 mila euro. In pratica, 5 mila euro in più rispetto al milione di euro previsto dal bando. Appuntamento domani pomeriggio dal notaio per Carlo Turriciano, commissario liquidatore della Terme di Sciacca e i dirigenti della Tao Turismo di Agrigento, società che si è aggiudicato l’ex Motel Agip di Sciacca e che diventerà proprietaria della struttura. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. Nessuna offerta, invece, è arrivata al liquidatore per il piccolo albergo San Calogero con base d’asta 1.290.000. Per il piccolo albergo si andrà, a breve, a un terzo tentativo di vendita questa volta con una riduzione della base d’asta di circa il 20 per cento.

Il Comune di Sciacca sembrava interessato all’ex Motel Agip a compensazione dei crediti vantati dalla società in liquidazione. L’ente avrebbe acquisito il bene non avendo ancora potuto riscuotere tributi locali che deve la società. Non c’è stato alcun accordo visto che il Comune non si è fatto avanti.

La struttura prima dell’offerta della società agrigentina non è mai stata venduta da parte della Terme di Sciacca e ben sei tentativi sono andati a vuoto.