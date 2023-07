La Vergine delle rocce splende fra le maestose colonne doriche, Vittoria Sgarbi: “E' l'opera che diede origine al genio di Leonardo”

“Chi viene qui sentirà la grande civiltà greca e sentirà il Rinascimento nell'opera più complessa, ricca e stimolante da dove sembra uscire tutta l'invenzione di Leonardo”. Così, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il sottosegretario di Stato al ministero della Cultura Vittorio Sgarbi che insieme al professore Nicola Barbatelli è il curatore della mostra “La bottega di Leonardo, la Vergine delle rocce” che ha aperto i battenti nella Valle dei Templi di Agrigento.

Nelle sale espositive allestite a villa Aurea si fondano la tradizione pittorica lombarda del quattrocento e cinquecento con la millenaria storia di Akragas. Protagonista assoluto della rassegna artistica è il celebre dipinto “Vergine delle rocce”, una delle tre versioni prodotte dal genio toscano. Ma di particolare interesse sono anche le opere di alcuni degli allievi di Leonardo da Vinci, come il Giampietrino, Cesare da Sesto e Martino Piazza da Lodi. Da segnalare come Vittorio Sgarbi, esponente dello stesso Ministero che ha assegnato il titolo di città Capitale nazionale della Cultura per il 2025 ad Agrigento, in uno scambio di battute con il sindaco Franco Miccichè, abbia evidenziato la scarsa pulizia della città.

La mostra, sarà visitabile fino al prossimo 31 dicembre.