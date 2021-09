"Ferito gravemente dagli zoccoli di un bovino", morto dopo giorni di ricovero

L'uomo, Giuseppe Canicattì, 48 anni, lavorava in un'azienda zootecnica. Era in coma

Era ricoverato da quasi due settimane dopo essere stato ferito dagli zoccoli di un bovino sul posto di lavoro. Alla fine non ce l'ha fatta Giuseppe Canicattì, 48 anni, di Canicattì. A renderlo noto è l'Ansa.

L'uomo si trovava in coma all'ospedale di Messina dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro. Su quanto accaduto ha aperto un’inchiesta la Procura di Agrigento competente per territorio ha aperto un’inchiesta. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio a Canicatti’.