Raffadali sotto shock, muore operaio in un'esplosione a Gubbio: aveva solo 19 anni

Un giovane operaio di origine raffadalese, Samuel Cuffaro, di soli 19 anni, è morto ieri sera a Gubbio nell'esplosione di una fabbrica che ha causato un altro morto e tre feriti. Il ragazzo aveva un contratto a tempo determinato.

L'incidente è avvenuto nella tarda serata del 7 maggio in un laboratorio che produceva cannabis per scopi terapeutici, in località Sette Strade. A Gubbio è lutto cittadino, un'inchiesta è stata aperta dalla Procura per individuare eventuali responsabilità.

Stando ad una prima ricostruzione, il giovane stava lavorando in un locale sotterraneo ma si sarebbe trovato nei pressi dell'esplosione perché impegnato a risistemare dei materiali in una scaffalatura.

"La famiglia è straziata dal dolore" ha detto all'Ansa il legale della famiglia. "Seguiamo ora gli accertamenti - ha aggiunto - che dovranno stabilire le cause e l'innesco delle plurime esplosioni che hanno distrutto la palazzina".

Cordoglio ha espresso anche il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro.