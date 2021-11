E' lutto nel mondo sindacale agrigentino: la Cgil dice addio a Piero Mangione

Si è spento dopo una lunga malattia Piero Mangione, storico segretario provinciale della Cgil e da sempre "bandiera" del sindacato. A piangerlo, con numerosi post pubblici, sono i vertici dell'organizzazione a tutela dei lavoratori.

"Compagno di grande esempio per il suo attaccamento alla nostra organizzazione ha saputo dirigere il sindacato con coraggio - dice l'attuale segretario provinciale, Alfonso Buscemi - intestandosi battaglie sindacali difficili e pubblicamente con denunce precise e circostanziate. Educato gentile e sempre disponibile con tutti. La sua malattia coincide con la mia elezione a segretario generale Ggil Agrigento e questo fatto mi ha privato di un punto di riferimento che avrebbe potuto insegnarmi tanto in un momento particolarmente difficile. Personalmente perdo anche un amico. Riposa in pace caro Segretario Amico mio. Il giorno del funerale tutte le sedi della nostra provincia resteranno chiusi in segno di lutto".

"Piero ci ha lasciati - dice invece l'ex segretario provinciale e assessore regionale Mariella Lo Bello -. Da oggi, quanti abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo ed avere la sua amicizia, siamo più soli. Buon viaggio fraterno amico e compagno".