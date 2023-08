Morì in ospedale dopo 40 giorni di ricovero post incidente stradale, familiari trascinano l'Asp in tribunale

Morì dopo circa 40 giorni di ricovero in ospedale dopo un incidente stradale. Per i familiari c'è stato, ed ha provocato il decesso del congiunto, un errato trattamento sanitario. A carico dei due medici coinvolti nell'inchiesta giudiziaria, aperta dopo la morte dell'agrigentino, il gip s'è già pronunciato con un decreto di archiviazione. Adesso però i familiari della vittima hanno citato in giudizio, per accertare i danni provocati, l'azienda sanitaria provinciale. E la prima udienza, dinanzi al tribunale della città dei Templi, si terrà il 12 settembre.

L'ex paziente del reparto di Chirurgia (non è stato specificato nell'incartamento dell'Asp, di quale ospedale) era stato ricoverato il 17 ottobre del 2019, dopo che aveva avuto un incidente stradale. L'agrigentino è morto il 23 novembre a causa di ritenuti errati o mancati accertamenti, terapie e interventi.

L'Asp, per sostenere l'infondatezza dell'azione giudiziale intrapresa, l'assenza di responsabilità in capo alla struttura e la correttezza dell'operato dei sanitari, ha deciso di costituirsi in giudizio per chiedere il rigetto di ogni pretesa risarcitoria avanzata.