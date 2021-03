La moglie del medico morto di Covid: "Rispettate le regole per rispetto alle vittime"

"Rispettate le regole antiCovid, fatelo per i medici e il personale sanitario deceduto". A lanciare l'appello è Rosa Cilluffo, la moglie di Lorenzo Vella, il medico di Palma di Montechiaro che ha perso la sua vita un anno fa, durante la pandemia da Covid-19, per garantire quella dei suoi pazienti.

“Ringrazio il presidente dell’ordine dei medici e degli odontoiatri, Santo Pitruzzella per le parole affettuose e di stima per mio marito e per avere commemorato tutti gli operatori di bene che, come Lorenzo, hanno messo e continuano a mettere la propria vita a disposizione degli altri. Perché il sacrificio degli operatori sanitari non sia stato vano, esorto tutti al rispetto delle regole e a non sottovalutare l’epidemia. La nostra buona condotta è il gesto di responsabilità che ci aiuterà a superare questo momento”.