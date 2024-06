Lutto nel mondo della politica, è morto l'ex assessore Bruccoleri

E' morto all'età di 79 anni Gaspare Bruccoleri, ex dipendente dell'archivio notarile e molto noto ad Agrigento per aver ricoperto il ruolo di assessore comunale e consigliere comunale.

Ricordato per la sua grande disponibilità e dedizione al ruolo amministrativo oltre che per la grande simpatia, Bruccoleri si è spento nella residenza riabilitativa per la terza età "Doimos", che rivolge le proprie condoglianze alla famiglia.

I funerali avranno luogo nella chiesa Madonna della previdenza domani pomeriggio alle 15,30.