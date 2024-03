Addio ad Ernesto Buscemi: lo storico tifoso dell’Akragas che seguiva la sua squadra da Montreal

Cordoglio nel mondo della tifoseria calcistica agrigentina per la scomparsa di Ernesto Buscemi. Una persona molto conosciuta ed apprezzata non solo nel mondo sportivo locale. Da giovanissimo era emigrato per lavoro a Montreal. Dal Canada, per tantissimi anni, non ha mai dimenticato la sua Akragas continuandola a seguire oltreoceano, senza mai perdersi una partita adoperandosi a vederla ad enorme distanza con qualsiasi mezzo. Buscemi è scomparso dopo una lunga malattia. Faceva il tifo per i biancazzurri e la sua squadra del cuore ricambiava facendo il tifo per lui.

La società presieduta da Roberta Lala, infatti, pochi giorni fa gli aveva dedicato un video augurandogli una pronta guarigione. Oggi gli renderà omaggio con un minuto di silenzio prima della partita della squadra agrigentina che la vedrà in campo allo stadio Esseneto contro il Locri.

Oggi il post sulla pagina Facebook della società: “L’Akragas, con in testa la sua presidente Roberta Lala e tutta la dirigenza, lo staff tecnico, la squadra e i collaboratori, partecipa al dolore per la scomparsa del tifosissimo signor Ernesto Buscemi.

La società esprime la propria vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia”.