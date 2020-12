La morte del 56enne dopo le dimissioni, l'inchiesta nel vivo: eseguita l'autopsia

E' stata eseguita ieri pomeriggio, nel cimitero di Piano Gatta, l'autopsia sul cadavere del cinquantaseienne C.C., morto il 20 dicembre al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio.

Per il momento si indaga a carico di ignoti per l’ipotesi di omicidio colposo. "Bisogna accertare se è stato curato in modo adeguato e se la morte si sarebbe potuta evitare con le accortezze della regola dell’arte medica adeguate al caso in esame". Così l'avvocato Salvatore Pennica, con un esposto indirizzato alla Procura della Repubblica, aveva chiesto di fare luce sul decesso di un 56enne agrigentino, morto dopo avere fatto la spola fra l'ospedale e una Residenza sanitaria assistita di Naro.

Il legale chiede di accertare, in sostanza, se l'uomo sia stato dimesso in maniera frettolosa dalla struttura sanitaria. L'uomo soffriva di obesità, diabete e altre patologie connesse. Dopo avere occupato abusivamente un immobile di proprietà del Comune, a causa delle condizioni di totale indigenza, era stato ricoverato in una Rsa. Un mese prima del decesso era stato ricoverato in ospedale ma era rientrato nella Rsa dopo essere stato dimesso.

"Era evidente - ha denunciato il legale - la gravità della condizione fisica che lo esponeva in questo periodo a una sicura morte che doveva essere preventivata con la attivazione di tutte le precauzioni del caso". Il pubblico ministero Cecilia Baravelli, titolare del procedimento, ha subito disposto il sequestro di tutta la documentazione clinica che è stato eseguito dai carabinieri all'ospedale San Giovanni di Dio e nella Residenza sanitaria assistita San Calogero di Naro.

E' stata, poi, disposta, pure l'autopsia che è stata eseguita dal medico legale Alberto Alongi e dal cardiologo Pietro Di Pasquale che depositeranno la propria relazione nelle prossime settimane.