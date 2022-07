L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico: effettuata l'autopsia, a gran voce si continua a chiedere "giustizia"

L'esame autoptico sulla salma del piccolo Domenico Bandieramonte, 4 anni, originario di Lampedusa, è stato effettuato. Adesso, il medico legale incaricato dalla Procura di Messina avrà sessanta giorni di tempo per depositare risultati ed esiti delle perizie sanitarie richieste. C'è da stabilire - senza ombra di dubbio - cosa ha determinato la morte del bimbo e se la causa del decesso sia o meno correlabile all'Enterococco, il batterio ospedaliero che il bambino avrebbe preso a causa di un sondino.

Nelle prossime ore, la salma di Domenico - morto l'indomani del suo quarto compleanno - verrà restituita al dolore e alla disperazione dei genitori che dovranno organizzare l'ultimo saluto al loro piccolo. Appare verosimile, ma non ci sono certezze al riguardo, che le esequie del piccolo si terranno a Catania dove la coppia, genitori di altri due figli, vive. Non è escluso, ma anche su questo "fronte" non ci sono conferme ufficiali almeno per il momento, che una rappresentanza istituzionale di Lampedusa possa raggiungere Catania per partecipare, e rendere onore, a Domenico. Intanto sull'isola di Lampedusa, così come nel mondo dei social, si continua a chiedere - e a gran voce - "giustizia" per un bambino che in ospedale c'era finito soltanto perché, come tanti, aveva un virus intestinale.