Il Covid ha fatto una nuova vittima, il Gal Sicani è a lutto

Santo Stefano Quisquina piange una nuova vittima del Covid-19, insieme a tutti i comuni del Gal Sicani. Ad annunciarlo sui social è il sindaco, Francesco Cacciatore, che si dice "incredulo e sgomento". A perdere la vita è stato Pippo Vetrano, direttore responsabile di Piano per l'ente che si occupa di sviluppo e turismo nella zona della montagna.

"Oggi è un giorno tristissimo per il nostro Distretto e per la nostra grande famiglia del Gal Sicani - dice una nota congiunta di tutti i sindaci -. Con immenso dolore, ancora increduli, vi comunichiamo che il nostro amico e collega Pippo Vetrano ci ha lasciati dopo aver combattuto per settimane contro questo dannato virus. Pippo non è stato per noi solo un amico fraterno o un collega. È stato un punto di riferimento, una guida limpida, stimolate e corretta che ci ha nutrito l’anima. È stato un professionista serio, gentile e riservato, un visionario martellante del progresso e della crescita dei territori, capace di far appassionare e coinvolgere attivamente tanti di noi giovani e meno giovani che con ogni mezzo si impegnano per migliorare questo scrigno straordinario di Sicilia".

Nel dare l'addio, via social, a Vetrano, in un primo momento si era dato annuncio del decesso come se fosse connesso in modo diretto a Santo Stefano Quisquina, cosa che in realtà non è, essendo il morto residente in un'altra provincia.

(aggiornato alle 12.05)