Lutto nel mondo della televisione agrigentina: è morto Gianni Braccieri

E’ morto questa notte Gianni Braccieri, una delle figure più note del mondo della televisione locale nella città dei templi. Negli anni d’oro dell’emittente televisiva Teleacras ha raccontato storie di cronaca dedicandosi anche a documentari di varia natura che realizzava in proprio, confezionandoli dal primo all’ultimo step di produzione. Era anche un appassionato musicista.

A darne notizia, con un commovente post su Facebook, è stato il figlio Gianluca che ha seguito le sue orme e che oggi è un affermato professionista.

“Papà te ne vai così, in silenzio - queste le sue parole sui social - e ancora non mi sembra possibile. C'erano ancora cose che dovevamo fare insieme e racconti che avrei da te voluto ascoltare e poi domande che ti avrei voluto fare. Mi dicevi "hai le mani ancora troppo piccole" ma ti volevo imitare alla chitarra e mi spiegavi come si facevano gli accordi. E quando mi hai costruito il carro armato di cartone gigante e fatto la telecamera simil ‘Jvc1900’ con il flacone dell'ammorbidente arancione, te lo ricordi? Tu che non ti sei mai stancato di trovare il modo di raccontare con il linguaggio delle immagini un tempo e un modo che suona solo con una sua armonia e che tu trovavi al primo colpo. Mi mancherà quella tua visione, quel qualcosa di diverso che urla dentro la pancia degli artisti come te. Come il tuo orecchio assoluto che non lo fregavi con niente“.

A ricordare Gianni Braccieri è stato anche il giornalista Giovanni Taglialavoro che fu direttore di Teleacras negli anni Ottanta e Novanta: “Uomo raffinato, serio, affidabile. Abbiamo insieme costruito una bella esperienza televisiva locale ma di rilievo nazionale. Un abbraccio affettuoso al figlio Gianluca e ai parenti”.