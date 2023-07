È morto il giornalista Andrea Purgatori: scrisse il film “Il giudice ragazzino”

E’ morto Andrea Purgatori. Ne hanno dato notizia i figli Edoardo, Ludovico, Victoria. Giornalista, sceneggiatore e autore televisivo, Purgatori, classe 1953, si è spento questa mattina a Roma in ospedale dopo una breve fulminante malattia. Era un volto cardine di La7, edita da Urbano Cairo. "Una mente brillante", sottolineano i familiari nella nota. Purgatori è stato sceneggiatore di tanti film e fiction televisive tra cui “Il giudice ragazzino” di Alessandro di Robilant, girato in provincia di Agrigento nel 1994, con Giulio Scarpati nel ruolo di Rosario Livatino.

Negli ultimi anni ha legato il suo nome alla trasmissione “Atlantide”, nelle vesti di autore e conduttore, mentre in passato è stato inviato in zone di guerra, nonché autore di alcune delle più importanti inchieste giudiziarie italiane. Per anni al Corriere della Sera si è occupato di terrorismo, intelligence, criminalità, dedicandosi tra l'altro alla strage di Ustica del 1980. Tra i suoi ultimi lavori la partecipazione al docu Vatican Girl distribuito da Netflix sul caso di Emanuela Orlandi. Tra i primi a dargli pubblicamente addio, Massimo Giannini, direttore de La Stampa: "Ciao Andrea, ci mancheranno il tuo rigore, la tua ironia, e quella tua voce che scuoteva l’anima". E ancora Enrico Mentana: "Ciao Andrea".