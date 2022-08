Fofò "Purtuso" non ce l'ha fatta: è morto il "paladino" di Agrigento

Non ha superato l'intervento chirurgico a cui si era sottoposto nei giorni scorsi in seguito a complicazioni connesse al diabete Alfonso Restivo, 84 anni, per tutti "Fofò Purtuso", storico "paladino" della città di Agrigento. Un personaggio che ha rappresentato, con la sua lucida sregolatezza, l'anima del centro storico dove viveva praticamente da sempre.

Volto conosciutissimo, era stato anche il protagonista di alcune piccole produzioni cinematografiche, di cui andava enormemente fiero. In questi giorni, mentre si trovava ricoverato a Caltanissetta, in molti avevano rivolto un pensiero o una preghiera al Alfonso, nella speranza che superasse questo momento di difficoltà. Purtroppo però le condizioni erano già molto gravi e non ha superato il ricovero.

Lunedì 29 agosto alle 15:30, in Cattedrale, si terranno i funerali. "La comunità della Cattedrale e di via Duomo, famiglia alla quale ha sempre appartenuto, lo affida al Signore e al suo amore misericordioso", dice un post della Basilica Cattedrale di Agrigento su Facebook.