Incidente stradale sull'A1, muore un agrigentino: auto accartocciata contro un tir

Sarebbe agrigentina la vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nella notte nel tratto modenese dell'autostrada A1. L'uomo, 50 anni, di cui non state rese note le generalità, era un geometra e risiedeva a Carpi, in provincia di Modena.

Per cause ancora da accertare, la sua auto, una Fiat bianca, si è schiantata contro il rimorchio di un tir nei pressi di un restringimento della carreggiata dovuto ad alcuni lavori in corsa. L'impatto, devastante, non gli ha lasciato scampo. L'incidente si è verificato intorno all'una di notte. Pare che l'uomo stesse tornando da una cena con amici.

Al lavoro per ricostruire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità è la polizia stradale di Modena.