Caduto dal tetto di un'abitazione a San Leone, è morto il 29enne

Era precipitato ieri sera, per cause ancora in aggiornamento, dal tetto di un'abitazione di San Leone. Questa mattina la disgrazia: il giovane, un 29enne di Agrigento, si è spento all'ospedale "Villa Sofia" a causa delle gravi ferite riportate.

I fatit sono avvenuti in una traversa di viale delle Dune, in via Morandi. Sul posto erano giunte le pattuglie della polizia di Stato e un'autoambulanza del 118. Proprio gli agenti, questa mattina, stanno effettuando un sopralluogo sul luogo della cadutat per verificare se si sia trattato di un incidente, o, come apparrebbe al momento più probabile, un suicidio. Al termine delle verifiche saranno ascoltati i familiari per tentare di ricostruire la dinamica dei fatti.