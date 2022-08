Morti sulle strade, l'appello della mamma coraggio in vista del Ferragosto: "Ragazzi, ubriacatevi solo di vita"

"Ragazzi, ubriacatevi solo di vita e alla guida siate sempre prudenti". A lanciare l'appello, in giorni drammatici in cui si sono registrati numerosi incidenti stradali anche mortali, è Carmelina Nobile, presidente della sezione agrigentina dell'Associazione italiana familiari vittime della strada e mamma, a sua volta, di Giuseppe Di Stefano, il ragazzo è rimasto vittima di un incidente stradale nel 2017 su cui ancora oggi si attende piena chiarezza.

"L'estate è purtroppo il periodo in cui ci sono più incidenti stradali e molti di questi sono mortali - continua -. Sulla strada serve attenzione, responsabilità e consapevolezza ma anche strade sicure. Per questo alla luce di quanto avvenuto in questi ultimi giorni nella nostra provincia, con vite - giovani e meno giovani - strappate in seguito ad incidenti e in prossimità del Ferragosto che è la festa estiva per eccellenza che fa sentire voglia di libertà e divertimento, non posso che rivolgere un appello a tutti e soprattutto ai ragazzi: state attenti, vivetela pienamente questa vita, abbiate cura di voi, abbiate rispetto di voi stessi e degli altri".

L'associazione, già in passato, aveva più volte sollecitato anche le istituzioni a garantire strade più sicure, eliminando buche, ripristinando la segnaletica ma anche posizionando ove servissero sistemi di rilevazione della velocità. Una "battaglia" che conduce da tempo con l'obiettivo di ridurre la conta delle vittime.

Intanto, nella giornata di oggi, la famiglia del dottor Angelo Graceffa, deceduto insieme alla fidanzata a causa di un violento incidente stradale in moto, ha diffuso una nota dicendosi "commossa per la grande solidarietà? e l’affetto dimostrati in maniera unanime" per la scomparsa del proprio caro. "Un particolare ringraziamento - concludono - e? rivolto a tutti i numerosi amici, colleghi e pazienti, che hanno avuto modo di condividere con Angelo bei momenti di vita e apprezzare le sue preziose qualita? umane e le eccezionali doti professionali".