Strage a Licata, lite per l'eredità: uccide 4 familiari e poi si spara, tra i morti due ragazzi di 11 e 15 anni

Ci sarebbero questioni connesse ad una eredità dietro la strage compiuta questa mattina da Angelo Tardino, 48 anni di Licata. Il bilancio è di quattro vittime, tra cui due ragazzi di 11 e 15 anni. L'uomo poi si sarebbe sparato e adesso si trova in condizioni disperate in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo si era recato alle prime luci del mattino in contrada Safarello, a Licata, dove si trova la casa di campagna del fratello: nella stessa zona vi sono dei terreni lasciati in eredità dal padre, tutti coltivati a primizie. Tra i due fratelli sarebbe scoppiata una violenta lite, l'ennesima, per questioni di spartizione delle aree coltivate. I dissapori proseguivano, pare, da tempo. Durante il litigio, Angelo Tardino avrebbe estratto una pistola a fatto fuoco ripetutamente contro il fratello, la cognata e i due nipotini di 15 e 11 anni. L'uomo è poi salito in auto e si è dato alla fuga.

Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della compagnia di Licata, che hanno in breve ricostruito quanto avvenuto e raggiunto telefonicamente Tardino che nel frattempo si era recato a circa due chilometri di distanza e si è nascosto sotto un cavalcavia. I militari avrebbero a lungo tentato di convincerlo a consegnarsi, ma, durante la chiamata, l'omicida avrebbe rivolto su di sè la pistola usata per la strage e ha fatto fuoco contro se stesso. L'uomo non sarebbe però deceduto: è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta in elisoccorso. In questo momento lo stanno sottoponendo ad una tac che dovrebbe verificare le condizioni cerebrali.

Sul posto, sono al lavoro i carabinieri ed è appena giunta il Pm Paola Vetro: adesso bisognerà capire con esattezza cosa è accaduto e cosa ha portato alla strage.

