La morte dell'ex deputato Trincanato, rinviati a giudizio due medici

Il gup di Termini Imerese Valeria Gioeli ha disposto il rinvio a giudizio dei medici Pierenrico Marchesa e Tiziana Facella. Sono imputati per l’omicidio colposo dell’ex deputato agrigentino Gaetano Trincanato, storico esponente della Democrazia Cristiana, deputato all’Ars per sei legislature ed ex assessore regionale.

Si arriva al rinvio a giudizio dopo due richieste di archiviazione e altrettante opposizioni dei familiari della vittima, parte civile al processo con l’assistenza dell’avvocato Giovanni Rizzuti.

Trincanato è morto a 86 anni all’ospedale di Cefalù il 17 gennaio 2016 in seguito ad un aggravarsi delle sue condizioni dopo essere stato operato per rimuovere un’ernia. Il processo inizierà l’8 giugno.