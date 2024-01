Si è spento Tony Licata: una vita dedicata alla battaglia per l'acqua pubblica

Si è spento questa notte all'età di 73 anni Tony Licata, licatese di origine, già sindacalista e da sempre tra i volti che hanno sostenuto la battaglia per la ripubblicizzazione del servizio idrico.

Tra i componenti del Coordinamento "Titano", era stato in prima linea nella complicata fase di nascita della società consortile Aica e per avvesare l'allora gestione di Marco Campione della Girgenti Acque. Uomo passionale, aveva sempre difeso le sue tesi in modo deciso, anche contro tutto e tutti.

Per anni era stato segretario generale della Femca Cisl Caltanissetta e aveva ricoperto l'incarico di esperto del settore idrico per il Comune di Licata durante l'amministrazione di Pino Galanti. Da un po' di tempo si era trasferito in Piemonte dove risiedeva la famiglia, per dedicarsi con amore al ruolo di nonno, senza mai abbandonare però la sua attenzione verso il settore idrico e le numerose problematiche ad esso collegate.

Con una nota di cordoglio Aica si stringe attorno alla famiglia. “Ricorderemo – afferma Alfonso Provvidenza, presidente dell’Assemblea dei sindaci di Aica - l’onestà intellettuale e la determinazione dell’amico Tony nella “battaglia” per l’acqua pubblica. Siamo vicini alla famiglia di Tony”.