Morte sospetta di un cane, il sindaco ai cittadini: "Prestate la massima attenzione"

Sono in coso delle verifiche per far luce ad un presunto avvelenamento di un cane. A non abbassare la guardia è il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura. Il primo cittadino, tramite nota, ha trasmesso un avviso di pubblico interesse, a cura della direzione Polizia Municipale, in merito al rinvenimento di animali morti per sospetto avvelenamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ritrovamento è stato effettuato ieri, 7 ottobre. "Si invitano i frequentatori e/o abitanti della zona via Torres, Cherubini, Arcivescovo Romero a limitare la frequentazione a bambini o giovani e a prestare particolare attenzione per gli animali domestici. Chi dovesse notare episodi sospetti o esche deve darne tempestiva segnalazione alla centrale operativa della polizia municipale telefonando al n. 0922 734611 oppure chiamando il servizio Veterinario o altro Organo di Polizia. Sull’episodio sono in corso analisi di verifica per accertare le cause del decesso del cane – dichiara il sindaco Ettore Di Ventura - approfittiamo di questo spiacevole e condannabile episodio per invitare ancora una volta ad essere più sensibili verso gli animali e di educare i bambini e i giovani all’amore verso i nostri amici a quattro zampe”.