Salvatore è stato prontamente soccorso e trasportato al reparto di rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio ma non c'è stato nulla da fare.

A proclamarlo è stato il sindaco Silvio Cuffaro che ha voluto rivolgere un messaggio "di vicinanza e abbraccio alla famiglia" del ragazzino che pare soffrisse di una patologia cardiaca che non gli ha lasciato scampo.

Lutto cittadino, domani, a Raffadali, in occasione dei funerali del tredicenne Salvatore Spoto, morto venerdì pomeriggio a causa di un arresto cardiaco mentre si trovava sulla spiaggia delle Pergole, a Realmonte.

Il tredicenne morto in spiaggia per un arresto cardiaco, lutto cittadino per i funerali