La scomparsa dell’artista-bluesman Rino Pony, allestita la camera ardente: ecco quando si svolgeranno i funerali

Tanta commozione in città e centinaia di messaggi sui social per testimoniare l’affetto alla famiglia di Rino Pony, l’artista-bluesman scomparso all’età di 68 anni alla vigilia di Natale.

L’uomo, che alcuni hanno definito “artista poliedrico e unico nel suo genere, ma purtroppo mai sostenuto come meritava”, era andato a vivere in una casa del centro storico in via Santa Maria dei Greci al civico 1, di fronte i ruderi del palazzo Lo Iacono. Ed è proprio lì che è stata allestita la camera ardente dove è possibile fargli visita e dare un ultimo saluto entro la giornata di oggi, il giorno di Santo Stefano.

Altri, sempre sui social, citano i testi di alcune sue canzoni e rime poetiche: da "M'assettu e penzu" a "Si futteru u bluesman". Domani, 27 dicembre, si svolgeranno i funerali nella chiesa della Provvidenza alle 15,30.