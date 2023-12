L'ultimo omaggio in consiglio comunale per Nello Hamel, Firetto: "Con lui ho cercato di pacificare la città"

Ultimo saluto nell'aula Sollano per Nello Hamel: la salma del 71enne storico personaggio politico della città, dopo i funerali, è stata omaggiata nel luogo istituzionale che lo aveva visto protagonista per 30 anni ininterrotti.

Tutte le principali autorità cittadine erano presenti nell'aula del consiglio comunale per l'ultimo omaggio al bancario che ha dedicato la sua vita alla politica e alle fasce deboli della città con numerose iniziative di volontariato a cui non ha rinunciato neppure durante il periodo della malattia.

Fra i più commossi l'ex sindaco Lillo Firetto che gli affidò una delega centrale ovvero l'Ecologia. "Avevo pensato a lui per pacificare la città al di fuori delle connotazioni politiche. Se ho il tarlo della politica lo devo anche a Nello perché a 10 anni ho visto il suo primo comizio. Da allora i nostri rapporti si sono fatti sempre più intensi".

Il messaggio del sindaco Franco Miccichè: "Un pilastro delle istituzioni, guida per i giovani"

Il sindaco Franco Miccichè ha letto un messaggio durante i funerali. Ecco il testo:

"Oggi salutiamo una personalità agrigentina di spicco. Uomo retto, pilastro delle istituzioni, politico attento al sentire dei suoi concittadini. Nel ruolo politico, sia da

consigliere che da assessore comunale, ha costantemente abbracciato gli interessi della comunità, di cui si è fatto portavoce.

Si è distinto per il suo garbo e la sua sensibilità. Con etica lucida e integerrima e con grande esperienza, ha arricchito intellettualmente l'aula Sollano ed è stato guida ed esempio per i colleghi consiglieri. Con tenacia ed elevato senso civico, si è speso per grandi storiche battaglie politiche per Agrigento. Fino all'ultimo, pur se debole e affaticato, è stato sempre presente, realizzando importanti iniziative di solidarietà a servizio degli indigenti. Sono addolorato per la grave perdita, ma grato per aver condiviso l'esperienza politica con un uomo di elevata caratura morale. A nome mio e dell'amministrazione comunale, mi unisco al dolore dei familiari. Ciao Nello".