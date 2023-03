La giornalista morta per malaria non diagnosticata: al via processo a due medici

Malaria curata come influenza stagionale nonostante la paziente avesse detto e ribadito di essere da poco rientrata da un viaggio in Africa: è iniziato, davanti al giudice monocratico Antonella Ciraulo, il processo a carico di due medici accusati di omicidio colposo nell’ambito dell’inchiesta sulla morte della giornalista agrigentina Loredana Guida, deceduta il 28 gennaio del 2020, a 44 anni, dopo una settimana in coma.

Il gup del tribunale di Agrigento Stefano Zammuto, nei mesi scorsi, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di Gioacchino Bruccoleri, medico in servizio alla Guardia Medica, e Maurilio Castelli, sanitario in servizio all’ospedale di Agrigento,

Al sanitario viene contestato di non aver deposto un’accurata anamnesi e di non aver eseguito il test rapido per la malaria dopo che la donna aveva riferito di essere stata di recente in Nigeria.

Al medico, invece, di avere omesso di "indirizzare la paziente verso un’adeguata struttura di emergenza".

La posizione di Francesco Sciortino, medico curante della donna, è stata stralciata per un vizio procedurale: la Procura non aveva dato seguito alla richiesta della difesa di disporre l’interrogatorio dopo l’avviso di conclusione delle indagini e sarà quindi processato a parte.

Il pubblico ministero Salvatore Caradonna, il legale di parte civile Daniela Posante che assiste i familiari della donna e l'avvocato Giusi Katiuscia Amato, difensore dei due imputati, hanno chiesto l'ammissione dei propri mezzi di prova ovvero consulenti e testimoni. Si torna in aula il 6 aprile per sentire una sorella e il fratello di Loredana Guida dalle cui denunce è partita l'inchiesta che ha portato, in tutto, a 7 indagati. Due posizioni sono state già archiviate, per altre due la procura ha avanzato un'analoga richiesta.