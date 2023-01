Ragazzina di 14 anni muore all’improvviso: il suo cuore cessa di battere poche ore dopo il ricovero in ospedale

Una morte improvvisa che lascia tutti sgomenti, senza un perché. Una ragazzina di soli 14 anni di Sciacca, che aveva ancora tutta la vita davanti, se n’è andata gettando nella disperazione la sua famiglia.

E’ stata portata d’urgenza in ospedale ma i medici non sono riusciti a salvarla: il suo cuore ha cessato di battere poche ore dopo il ricovero. Si chiama Elisabetta Fisco ed è figlia del collega giornalista Toni. Le cause del decesso sono in corso di accertamento. Ieri sera l'improvviso malore: un attacco di febbre molto alta e poi la situazione è precipitata.

I funerali si svolgeranno domani, 9 gennaio, alle 15,30 nella chiesa della Maria Vergine di Loreto, nel quartiere della Perriera a Sciacca. La redazione di Agrigentonotizie si associa al dolore della famiglia del collega Toni Fisco.